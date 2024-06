Dalla Juve alla Roma: bomba Chiesa, aereo già prenotato

Le ultime sul futuro di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025: ecco cosa può accadere

E’ tutto da scrivere il futuro di Federico Chiesa. L’attaccante della Juventus, che sarà impegnato ai prossimi Europei con la maglia azzurra, ha un contratto in scadenza il 30 giugno 2025.

Ad oggi il giocatore è concentrato sulla prossima competizione internazionale con l’Italia e non sembra avere alcuna fretta di rinnovare. Prima vuole capire quali siano i progetti bianconeri, con Thiago Motta in panchina, ma nel frattempo il suo agente è a lavoro per trovare soluzione alternative alla Juventus. La Roma è alla finestra, con Daniele De Rossi, che non ha mai nascosto di stimarlo, ma anche lo stesso giocatore è affascinato dall’ipotesi di trasferirsi nella Capitale per vestire il giallorosso.

Calciomercato Juve, l’agente di Chiesa nella Capitale

La situazione va dunque monitorata con estrema attenzione, con il Milan che resta sullo sfondo. I rossoneri, infatti, potrebbero farsi sotto in caso di addio di Rafa Leao.

Il portoghese appare, però, destinato a rimanere al Diavolo. La lente di ingrandimento è così puntata soprattutto sulla Roma e sembra andare verso questa direzione il viaggio in programma, la prossima settimana, nella Capitale del suo agente, Fali Ramadani.