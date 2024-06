Da de Vrij ad Arthur e Meret: Pastorello dopo il vertice con l’Inter | VIDEO CM.IT

Le dichiarazioni di Federico Pastorello dopo l’incontro nella sede dell’Inter: da Taremi e Acerbi ad Arthur e Meret

Federico Pastorello all’uscita della sede dell’Inter dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra ha toccato diversi argomenti. Da Arthur e Meret a Taremi e Acerbi, partendo dal motivo della sua visita al club campione d’Italia: “In questo periodo fa parte del nostro lavoro. Troviamo i club per fare il punto con i nostri assistiti per capire le esigenze delle squadre. Era qualche settimana che mancavo dai miei amici qui all’Inter”.

ACERBI – “Dispiace per l’Europeo, ci ha provato l’ultima partita con il Verona per capire le condizioni, purtroppo però se lui ha detto che non ce la faceva era perché era davvero al limite. Diciamo che lui ci ha abituato a considerarlo l’ultimo a mollare, quindi possiamo dire che da un lato dispiace ma dall’altro, quello del club, sono più contenti all’Inter visto che recupererà prima e sarà pronto per il ritiro estivo”.

FUTURO DE VRIJ – “Stefan ha avuto vari interessamenti di club importanti in Olanda. Lui si vede ancora in Italia e all’Inter al 100%. Poi in futuro non si può mai sapere, ma in questo momento lo consideriamo all’Inter”.

ARTHUR-JUVE – “Adesso c’è stato un grande cambio di approccio tattico alla Juve con Thiago Motta, questo lo vedremo. Sicuramente è un giocatore che si avvicina di più alla tipologia di gioco di Thiago Morta rispetto ad Allegri, poi sarà la dirigenza a fare le valutazioni. Siamo sereni, ha fatto una grande stagione alla Fiorentina, non sarà un problema trovare una soluzione”.

RINNOVO MERET – “Da quando è arrivato Conte sembra che tutti vogliano rimanere. Mister Conte è una garanzia di successo, chiaramente i giocatori che erano incerti dopo una stagione difficile, con l’arrivo di un allenatore così importante si è ritrovato un po’ l’entusiasmo e lo spirito. Alex sarà contento di restare. Il rinnovo? Sarà un passaggio obbligato avendo il contratto in scadenza tra un anno e noi non vogliamo arrivarci. Il Napoli ha fatto un investimento quattro anni fa, lui sta bene a Napoli e ci metteremo a tavolino con il club per discutere. Sono convinto troveremo una soluzione”.

Inter, Pastorello: “Kotarski? Speriamo salti la prima scelta”

TAREMI – “Ha tantissima voglia di iniziare, ha fatto una scelta molti mesi fa e sarà una bellissima sorpresa. Io sono stato l’intermediario della trattativa, non è un mio assistito, ma ho trovato un ragazzo straordinario. Si adatterà sicuramente benissimo, sarà una bella sorpresa anche per i tifosi”.

KOTARSKI – “Diciamo che ero qui anche per Kotarski, un portiere giovane molto forte. Però secondo me l’Inter ha già un nome su cui sono più convinti. Kotarski può essere una valida alternativa, speriamo quindi che la prima scelta possa saltare (sorride, ndr) così si possano aprire altri fronti per le seconde scelte”.