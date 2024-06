L’annuncio dalla Germania: Hummels in Serie A

Le ultime sul futuro del difensore tedesco, Mats Hummels. Il giocatore dopo l’avventura al Borussia Dortmund potrebbe sbarcare in Serie A

In Germania continuano ad insistere: Mats Hummels è pronto a sbarcare in Serie A. Il difensore tedesco, come scrive la Bild, avrebbe deciso di lasciare il Borussia Dortmund.

Il contratto con il club tedesco, dunque, non verrà rinnovato e sarebbe ben felice di trasferirsi in Italia. La versione online del giornale rilancia la possibilità che possa essere il Milan la sua futura squadra. In Serie A, però, ci sarebbe anche la Roma a seguirlo con attenzione. La destinazione rossonera potrebbe essere maggiormente gradita, per questioni di distanze. La volontà di Hummels sarebbe, infatti, quella di non essere troppo lontano da Monaco di Baviera dove vive il figlio.

Milan e Roma, colpo Hummels: carisma ed esperienza per la difesa

Mats Hummels, protagonista della grande cavalcata del Borussia Dortmund in Champions League, ha dimostrato di poter giocare ancora ad altissimi livelli e non ha alcuna intenzione di dire basta con il calcio che conta. Per il Milan e per la Roma sarebbe certamente un colpo importante, che porterebbe esperienza e carisma all’interno dello spogliatoio.

Le dichiarazioni di oggi di Zlatan Ibrahimovic, però, sembrano andare verso un’altra direzione. Oggi, in conferenza stampa, infatti, lo svedese ha affermato che la squadra sarà ancora più giovane dopo la partenza di Giroud e Kjaer, ma chissà che Hummels non possa rappresentare l’eccezione.