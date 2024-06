Da Di Francesco a Correa e Carboni: Antonelli dopo l’incontro con l’Inter | VIDEO CM.IT

Incontro tra la dirigenza dell’Inter e quella del Venezia nella sede del club nerazzurri: le parole di Antonelli dopo il vertice

Filippo Antonelli, direttore generale del Venezia, ha parlato all’uscita dalla sede dell’Inter, dopo l’incontro con la dirigenza nerazzurra.

INCONTRO – “Ci sono degli ottimi rapporti con la dirigenza dell’Inter, il direttore Marotta tra l’altro ha avuto anche un passato al Venezia. Mi sembrava giusto passare e scambiare quattro chiacchiere. È quello che faremo un po’ con tutte le società di Serie A”.

CARBONI E CORREA – “Valentin Carboni nei discorsi? Per adesso la priorità è il nuovo allenatore. Poi dopo sicuramente parleremo di giocatori e l’Inter di importanti ne ha tanti. Ipotesi Correa? Prima dobbiamo prendere l’allenatore”.

PANCHINA – “Di Francesco? Sicuramente è uno dei profili che ci interessano, ma vedremo nei prossimi giorni. Anche Vivarini è uno dei nomi, però dobbiamo risolvere prima la questione Vanoli: si può definire tutto entro questa settimana con il Torino“.

VENEZIA IN SERIE A – “Il Venezia in Serie A deve avere forti motivazioni, un po’ come Vanoli che ha creduto in un progetto che speriamo duri nel tempo. Gli faccio ancora i complimenti”.

TESSMANN – “Futuro Tessmann? È un giocatore del Venezia e vorremmo tenerlo”.