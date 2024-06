Napoli, colpo sulle fasce: Conte riabbraccia il Nazionale

Il Napoli si muove sul mercato per provare a consegnare ad Antonio Conte una squadra competitiva in vista della nuova stagione. Ecco gli obiettivi azzurri

Il Napoli è pronto a cambiare volto. Aurelio De Laurentiis e Manna stanno lavorando in sinergia con Antonio Conte per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Gli azzurri hanno voglia di rialzarsi e mettersi completamente alle spalle un’annata davvero tremenda. La scelta del tecnico italiano, d’altronde, va verso questa direzione, ma servono chiaramente rinforzi un po’ in tutti i ruoli.

Il Napoli sta così sondando con attenzione anche il mercato degli esterni. L’ultima idea  – secondo quanto riportato da Sky Sport – porterebbe ad Amar Dedic. Il classe 2001 del Salisburgo è un terzino destro, che nel corso dell’ultima stagione, ha collezionato 31 presenze, con 2500 minuti giocati. Sono stati cinque i gol segnati così come gli assist.

Calciomercato Napoli, occhi puntati su Spinazzola

Un’altra strada, invece, porta in Italia e ad un calciatore che Antonio Conte conosce davvero bene, per averlo allenato in Nazionale. Stiamo parlando di Leonardo Spinazzola, che va verso la scadenza di contratto con la Roma.

L’ex Atalanta ha compiuto 31 anni lo scorso 25 marzo e con i giallorossi, nell’ultima stagione ha giocato 36 partite, con oltre 2mila minuti. In passato Spinazzola è stato accostato anche al Milan, ma la pista non si è mai scaldata