Dal blitz dell’agente alle cifre: il punto su Douglas Luiz | CM.IT

Entra sempre più nel vivo la trattativa tra Juventus e Aston Villa per Douglas Luiz, McKennie e Iling Junior

Sin dallo scorso gennaio, l’acquisizione di nuovi centrocampisti è stata una delle priorità più impellenti di Cristiano Giuntoli. Viste le esigenze economiche del club, in inverno il direttore tecnico della Juventus si è dovuto “accontentare” dell’arrivo in prestito di Carlos Alcaraz dal Southampton. Un affare che non ha prodotto i frutti sperati e che impone nuovi interventi importanti in questa sessione di calciomercato.

Non è un mistero che il grande obiettivo della Juve è già da mesi Teun Koopmeiners, ma ormai da settimane vi stiamo raccontando in ogni dettaglio la trattativa per Douglas Luiz. Il centrocampista brasiliano rappresenta la migliore occasione per Monchi di adempiere ali dettami della Premier League: cedere entro il 30 giugno per rispettare le regole del fair play finanziario ed evitare le forche caudine della penalizzazione.

Douglas Luiz alla Juve: parti sempre più vicine

Con il passare dei giorni, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, Aston Villa e Juve hanno avvicinato sempre di più le proprie posizioni sulle valutazioni dei giocatori coinvolti nella trattativa. Come sempre detto su queste pagine, il club di Birmingham ha sin da subito fissato in 60-70 milioni di euro il prezzo dell’ex Manchester City, reduce dalla sua migliore stagione in Premier League (10 gol e 10 assist).

Una valutazione importante che i bianconeri hanno deciso di accontentare con l’inserimento di alcune contropartite tecniche. Oltre a Weston McKennie (intesa sulla valutazione da 25 milioni), il club inglese ha dato via libera anche a Iling-Junior (valutato 15 milioni dai britannici e circa 20 dai bianconeri) e ora le due società stanno cercando l’intesa sulla cifra cash che dovrà finire nelle casse dei Villans. Nonostante il blitz italiano del suo socio, Kia Joorabchian sta gestendo in prima persona questa trattativa complessa, che non è ancora arrivata al rettilineo finale, interloquendo telefonicamente con Giuntoli anche in queste ore in cui il dirigente bianconero si trova in Portogallo per la firma e un primo punto di mercato con Thiago Motta. Nonostante i grandi passi in avanti compiuti, finché non si arriverà ad un accordo totale, l’insidia Premier (Arsenal in particolare) non sarà scongiurata.