Dal Milan alla Juve, affare doppio: agente già in città

Sono ore roventi per il mercato di Milan e Juventus, al lavoro per rafforzare le rispettive rose. Il focus dei rossoneri è sull’attacco, quello dei bianconeri sul centrocampo.

Il Milan prosegue i contatti per Zirkzee, col quale c’è già un accordo sull’ingaggio: circa 4,5 milioni a stagione più bonus. Il club di Cardinale è pronto a pagare la clausola da 40 milioni presente nel contratto col Bologna e che si attiva a partire del 1° luglio, ma prima deve trovare un’intesa con l’entourage dell’olandese per quanto concerne le commissioni. C’è ancora distanza, ma allo stesso tempo fiducia.

Possibili novità in tal senso nelle prossime ore. Il socio di Kia Joorabchian, Gian Maria Montesano, è infatti a Milano dove ha chiuso l’operazione Forson col Monza.

Gian Maria Montesano, socio di Kia Joorabchian a Milano.

Non è escluso un incontro con la dirigenza rossonera, come con quella della Juve dato che Joorabchian assiste pure Douglas Luiz, il calciatore che Giuntoli sta provando a prendere per far compiere un salto di qualità alla mediana bianconera. Ma anche per liberarsi di qualche esubero. All’Aston Villa, chiamata a fare cassa entro il 30 giugno per rispettare i paletti del Fair Play Finanziario e scongiurare lo spauracchio penalizzazione, interessano McKennie e Iling-junior.