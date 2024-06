Juventus, colpo dalla Premier per Thiago Motta: ecco quando si può chiudere | CM.IT

In attesa di annunciare Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus lavora sottotraccia sul mercato in entrata

La Juventus va a caccia di rinforzi in vista della prossima stagione e – soprattutto – del ritorno in Champions League dopo un anno senza coppe.

Dopo il divorzio con Massimiliano Allegri, la Juventus ripartirà da Thiago Motta. Il tecnico italo-brasiliano, reduce dalla più che positiva esperienza alla guida del Bologna con tanto di qualificazione in Champions League. Proprio il ritorno nella massima competizione europea dei bianconeri ‘costringerà’ il direttore tecnico Cristiano Giuntoli a rinforzare quella che sarà la rosa da mettere a disposizione del nuovo allenatore.

In tal senso, il club bianconero è al lavoro per cercare di concludere diverse trattative, anche a stretto giro. Quella più vicina alla fumata bianca resta quella per Michele Di Gregorio, portiere del Monza pronto a vestire la maglia bianconera. Ma ci sono anche altri nomi nel mirino della Vecchia Signora.

Calciomercato Juventus, ecco quando si chiude per il centrocampista

Tra i nomi adocchiati da Cristiano Giuntoli c’è quello di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano classe ’98 di proprietà dell’Aston Villa e legato al club inglese da altri due anni di contratto.

Come anticipato nei giorni scorsi dalla redazione di Calciomercato.it, l’Aston Villa valuta il calciatore ex Manchester City tra i sessanta e i settanta milioni di euro. Il direttore tecnico bianconero Cristiano Giuntoli ha avuto già diversi contatti con l’entourage del giocatore brasiliano, autore di dieci gol ed altrettanti assist in cinquantatré partite giocate nella stagione appena andata agli archivi tra campionato e coppe.

Sulle sue tracce – da tempo – c’è anche l’Arsenal, ma un fattore potrebbe concretamente favorire la Juventus nella corsa a Douglas Luiz. In particolar modo, l’Aston Villa ha necessità di cedere entro il 30 giugno per rientrare nei parametri del Fair Play Finanziario e non incorrere in una sanzione in vista della prossima sessione estiva di mercato. E proprio questa ‘fretta’ dell’Aston Villa potrebbe far gioco al club bianconero. Contatti che vanno avanti, la pista Douglas Luiz resta concreta per la Juventus il cui sogno a centrocampo resta Koopmeiners.