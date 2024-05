Assaggio di Juve: Di Gregorio è già bianconero per i tifosi dello Stadium

La Juventus è ormai a un passo dall’ingaggio di Di Gregorio dal Monza: l’accoglienza dei tifosi bianconeri per il portiere in forza ai brianzoli

La Juventus stringe per Michele Di Gregorio, sempre più vicino alla squadra bianconera in vista della prossima stagione.

Il portiere del Monza ha avuto oggi un primo assaggio di futuro, che a meno di sorprese sarà tra i pali della ‘Vecchia Signora’. Di Gregorio, in panchina ma indisponibile per infortunio nell’ultimo incrocio di campionato tra la Juve e i brianzoli, è stato applaudito alla lettura delle formazioni dal pubblico dell’Allianz Stadium, applausi che sono diventati sempre più convinti durante la premiazione dell’ex Inter come miglior portiere della Serie A. Sorrisi e scambio di battute con il Ceo Galliani, che a breve chiuderà l’accordo per il trasferimento sotto la Mole dell’estremo difensore classe ’97. La Juventus verserà nelle casse del Monza tra i 18 e i 20 milioni di euro complessivi, con le sue società che devono adesso definire gli ultimi dettagli sulla formula e sul possibile inserimento di contropartite nell’affare.

🏟️ #JuveMonza – Applausi per Michele #DiGregorio, ormai a un passo dalla #Juventus, da parte del pubblico dell’Allianz Stadium. Il portiere biancorosso è in panchina, anche se indisponibile per infortunio 📲 @calciomercatoit — Giorgio Musso (@GiokerMusso) May 25, 2024

Per Di Gregorio invece è pronto un contratto quinquennale da circa 2 milioni di euro più bonus. Una percentuale vicina al 10%, inoltre, finirà nelle casse dell’Inter, ex squadra del portiere nato a Milano prima del trasferimento in Brianza.