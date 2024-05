Di Gregorio e l’addio al Monza: nel futuro c’è la Juventus, sorride anche l’Inter | CM.IT

Giuntoli accelera per l’arrivo di Michele Di Gregorio alla Juventus: il portiere ex Inter ha comunicato l’addio al Monza ed è sempre più vicino ai bianconeri

Le mani della Juventus sul miglior portiere dell’ultima Serie A. Procede spedita infatti la trattativa dei bianconeri con il Monza per il cartellino di Michele Di Gregorio.

L’ex Inter ha conquistato lo scettro dei numeri uno del campionato in corso davanti a Carnesecchi e Szczesny e proprio con il polacco – a meno di sorprese – condividerà i pali bianconeri le prossima stagione. Dopo i contatti positivi degli ultimi giorni, la Juve anche nelle scorse ore ha intensificato il pressing su Di Gregorio e si avvicina a grandi passi a trovare l’accordo con il Monza come raccolto da Calciomercato.it. Il Football Director Giuntoli è a un passo dall’intesa con il collega Galliani, mentre il sì del portiere era già arrivato il mese scorso. Il Monza valuta 18-20 milioni di euro Di Gregorio, che con la ‘Vecchia Signora’ è pronto a firmare un accordo quinquennale di poco superiore ai 2 milioni netti all’anno più bonus. L’estremo difensore classe ’97 ha già comunicato ai compagni di squadra che cambierà maglia in estate e domenica scorsa in occasione dell’ultimo match casalingo contro il Frosinone ha salutato i tifosi dell’U-Power Stadium che gli anno dedicato anche uno striscione insieme a Colpani e mister Palladino.

Calciomercato Juventus, countdown Di Gregorio: accordo vicino tra Giuntoli e Galliani

Esponenziale la crescita nelle ultime due stagioni di Di Gregorio, che però non sono servite per strappare la convocazione in Nazionale del Ct Spalletti per gli Europei in Germania.

Al contrario della Juventus, che invece negli ultimi mesi ha iniziato a spingere per il guardapali cresciuto nel vivaio dell’Inter e sbarcato quattro anni fa nella vicina Brianza. Il Ceo biancorosso Galliani nell’estate 2022 ha riscattato il giocatore dai nerazzurri per poco più di 4 milioni di euro, con Marotta che ha strappato una percentuale di rivendita intorno al 10% e che quindi consentirà al club neocampione d’Italia di incassare una somma tra l’1,5 e i 2 milioni. Mancano gli ultimi step ormai per il passaggio in bianconero, con Juventus e Monza che puntano a stretto giro di posta di definire i contorni dell’affare. Gli ottimi uffici tra le sue società possono aprire all’inserimento nell’operazione di alcune contropartite e Galliani sta valutando diversi profili graditi alla dirigenza brianzola: da Miretti (corteggiato anche in passato) a Iling-Junior, passando per Nicolussi-Caviglia e il prestito di Djalò.

Da non escludere inoltre una formula ‘alla Carlos Augusto’, accasatosi all’Inter la scorsa estate in prestito oneroso con obbligo di riscatto legato alla qualificazione europea dei nerazzurri. Il 27enne portiere, sondato anche dalla sua ex squadra, dal Milan e da alcune compagini in Premier League, domani non potrà prendere confidenza con l’Allianz Stadium a causa di un problema fisico. Poco male: Di Gregorio alla Juventus, il countdown è già iniziato.