Messaggio d’addio: la Juventus adesso vuole chiudere | CM.IT

La Juventus guarda con attenzione in casa Monza per il prossimo mercato estivo: il Dt Giuntoli stringe i tempi per portarlo in bianconero

Niente Frosinone per Michele Di Gregorio, fermato da un colpo rimediato in allenamento nei giorni scorsi. Il portiere ex Inter ha sostenuto un provino stamane, ma per lui niente da fare: si accomoderà direttamente in tribuna.

Niente passerella quindi tra i pali per Di Gregorio, che saluterà a fine partita i tifosi del brianzoli visto che è destinato al grande salto in estate. Sulle tracce dell’estremo difensore classe ’97 c’è soprattutto la Juventus, come raccolto da Calciomercato.it intenta a chiudere con Galliani nelle prossime settimane anche per anticipare la concorrenza delle altre big Inter e Milan, oltre ai corteggiatori dalla Premier League. Il Monza punta a incassare 20 milioni di euro dalla cessione di Di Gregorio, con la Juventus che sul piatto valuta l’inserimento di alcune contropartite (Miretti, Nicolussi-Caviglia, Djalò e Iling-Junior) per abbassare la cifra cash.

Calciomercato Juventus, pressing su Di Gregorio: anche Colpani lascerà il Monza

Giuntoli il mese scorso ha incontrato Galliani a cena a Milano e posto le basi per l’arrivo sotto la Mole del 27enne portiere, trattativa che peraltro neanche il Ceo biancorosso ha smentito pubblicamente.

In orbita Juve inoltre c’è Andrea Colpani in casa Monza, anche se il ‘Flaco’ non rappresenta la prima alternativa nel ruolo sul mercato per la dirigenza della Continassa malgrado la stima di Giuntoli. Sul fantasista bresciano è forte negli ultimi tempi soprattutto la Lazio, che lo ha sondato concretamente anche per sostituire Felipe Anderson e il partente Luis Alberto. Colpani come Di Gregorio ha una valutazione intorno ai 20 milioni e sul suo conto bisogna ricordare anche l’interesse di Milan e Inter. Intanto i tifosi del Monza omaggiano i due gioielli biancorossi e il tecnico Palladino durante la sfida dell’U-Power Stadium contro il Frosinone: “Raffaele, Michele e Andrea chi per la maglia ha lottato non verrà mai dimenticato“, recita lo striscione della curva che sa quasi d’addio.