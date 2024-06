Euro 2024, Spalletti show: palleggi, pali e traverse. E poi si ‘infortuna’ | VIDEO CM.IT

Spalletti da spettacolo durante l’allenamento odierno nel ritiro tedesco dell’Italia: pali, traverse e poi si ‘infortuna’

Il solito Spalletti. Nell’allenamento di questo pomeriggio, durante il torello dei suoi giocatori, il ct azzurro ha calamitato l’attenzione dei giornalisti con i suoi ‘esercizi’ a tu per tu con la porta. Lui, il pallone e la rete.

Pali, traverse a ripetizione, il sinistro del mister non è stato fortunatissimo e le sue reazioni hanno scatenato l’ilarità sugli spalti. Un po’ da meme di John Travolta, Spalletti è un intrattenitore nato. Anche se poi si riscatta con un grande numero: serie di palleggi spalle alla porta, poi si alza il pallone e col destro lo scarica al volo in fondo alla rete. Finita qui? No, perché dopo questo grande sforzo Luciano scherza e comincia a zoppicare, tenendosi la gamba come a essersi stirato. Insomma, il solito show.