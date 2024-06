Marotta incassa 55 milioni: nuovo attaccante per l’Inter | CM.IT

Entrano nel vivo le trattative di mercato dell’Inter e non solo per il rinnovo di Simone Inzaghi: la dirigenza nerazzurra è attiva su più fronti tra entrate e uscite

Girandola di incontri mercoledì nella sede dell’Inter. Giornata movimentata per la dirigenza nerazzurra e non solo per il secondo round con l’agente Tinti per il rinnovo di Simone Inzaghi.

Per il tecnico piacentino servirà ancora pazienza per definire durata e ingaggio del nuovo accordo, anche se filtra massima fiducia tra le parti nel riuscire a trovare l’incastro giusto entro l’inizio della nuova stagione. Intanto nelle scorse settimane con Inzaghi si era discusso delle manovre di mercato, con l’ex Lazio che ha richiesto anche una nuova punta di spessore in caso di addio nel reparto avanzato di Arnautovic. Taremi non basta al mister emiliano, che nella sua personale lista di gradimento ha inserito Albert Gudmundsson tra i preferiti.

Calciomercato Inter, Gudmundsson in cima alla lista: triplo addio in attacco

L’attaccante islandese è in cima ai desideri di Inzaghi ed è un profilo che trova concorde anche l’intera area tecnica dell’Inter sul mercato come raccolto da Calciomercato.it.

Il presidente Marotta, Ausilio e Baccin nelle scorse ore hanno avuto dei contatti fitti con il Genoa e oltre a Gudmundsson si è parlato anche di Martinez, uno dei nomi più gettonati in Viale della Liberazione nella casella di vice Sommer. Il 26enne islandese piace anche alle altre big Juventus e Napoli, oltre a diverse compagini in Premier League. Il Genoa valuta il cartellino del suo gioiello almeno 30 milioni di euro, somma che l’Inter spera di incassare con la cessione di alcune pedine non funzionali al progetto. L’esubero Correa rimane in uscita, mentre i nerazzurri stanno cercando anche una sistemazione ad Arnautovic: il doppio addio permetterebbe al presidente Marotta di ricavare tra costo del cartellino e ingaggio un prezioso tesoretto vicino ai 25 milioni di euro.

Inoltre i campioni d’Italia possono giocarsi la carta Valentin Carboni. Il talento argentino classe 2005 verrà valutato in ritiro da Inzaghi, ma potrebbe essere sacrificato sul mercato se arrivasse un assegno da 30 milioni. Oltre a Fiorentina e Lazio pure l’Atalanta ha chiesto informazioni per l’ex Monza, che ha attirato l’interesse anche di alcuni club in Inghilterra e Spagna.