Euro 2024, Italia in campo: Frattesi c’è, Barella e Fagioli. La probabile formazione | VIDEO CM.IT

L’Italia si è allenata all’Hemberg Stadion a tre giorni dall’esordio contro l’Albania: Frattesi regolarmente in campo, Barella e Fagioli restano a rischio

DA ISERLOHN – L’Italia in campo per il secondo allenamento a Iserlohn dopo quello di ieri a porte aperte anche per i tifosi. A tre giorni dall’esordio contro l’Albania a Dortmund, continuano le prove del ct Luciano Spalletti che deve fare i conti con l’emergenza a centrocampo che condiziona l’intera formazione. Barella, Fagioli e Frattesi i nomi sotto la lente d’ingrandimento nella seduta all’Hemberg Stadion aperta ai media per i primi 15 minuti.

La notizia di giornata è che il centrocampista ex Sassuolo è sceso da subito in campo con i compagni dopo che ieri aveva interrotto l’allenamento, ma solo a scopo precauzionale. Frattesi regolarmente presente e quindi a disposizione, a differenza di Barella e Fagioli che non si sono visti e hanno lavorato ancora a parte in palestra. Per la sfida con l’Albania restano a rischio, ma ancora recuperabili sulla carta. Più ottimismo per il giocatore dell’Inter che per il giocatore della Juve, la cui convocazione ha provocato non poche polemiche. Alla luce di questo, l’unico che conserva qualche chance di partire titolare contro la formazione di Sylvinho con la difesa a tre che resta l’opzione più probabile. Darmian-Buongiorno-Bastoni dovrebbe essere la difesa iniziale con il ballottaggio tra Di Lorenzo e Cambiaso sulla destra e il tandem Jorginho-Cristante a centrocampo. Qui gli altri dubbi, perché Frattesi in caso di impiego può agire sia da mezzala che alle spalle di Scamacca e Chiesa.