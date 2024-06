L’Inter accelera e strappa il primo sì: il punto su Perez | CM.IT

L’Inter vuole piazzare un colpo in prospettiva e ha piazzato il sorpasso su Udinese e Roma per Alex Perez

Dopo l’incontro di ieri con l’agente Albert Botines, l’Inter ha raggiunto un’intesa di massima con il giovane Alex Perez e, secondo quanto appreso da Calciomercato.it, in queste ore sono in corso i colloqui tra l’agente e il Betis per ottenere il via libera al trasferimento. Dopo il meeting di ieri con Baccin, si respira grande fiducia in casa nerazzurra.

La sensazione è di aver piazzato il sorpasso quasi decisivo su Roma e Udinese, anche se c’è prima da raggiungere l’intesa con la squadra andalusa. I nerazzurri vogliono impostare un’operazione in prestito con diritto di riscatto per il difensore 18enne ed è per questo che le parti in causa stanno parlando anche di un possibile rinnovo del contratto, attualmente in scadenza il 30 giugno del 2025.