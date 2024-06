DIRETTA Serie A, il valzer delle panchine: da Nicola a Nesta, tutti gli aggiornamenti

Sono giorni decisivi per le ultime panchine della Serie A. Da Nicola a Nesta, tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Il puzzle delle panchine di Serie A è quasi completo, mancano solo gli ultimi tasselli e ancora diverse ufficialità a partire da Thiago Motta, Fonseca e Baroni rispettivamente in casa Juventus, Milan e Lazio.

Scelta a sorpresa dell’Udinese dopo il divorzio da Fabio Cannavaro, con i friulani che punteranno sul tedesco Kosta Runjaic. Continua intanto il pressing del Cagliari per Nicola, che però deve prima liberarsi dall’Empoli: ore decisive per l’attuale allenatore del club toscano. Il Verona invece ha scelto Paolo Zanetti per il dopo Baroni, nelle prossime ore attesa la firma con gli scaligeri. Anche il Torino conta presto di trovare l’accordo per Vanoli, mentre Galliani ha annunciato l’arrivo di Nesta alla guida del Monza. Tutti gli aggiornamenti su Calciomercato.it.

LIVE