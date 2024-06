Juve-Thiago Motta: firma e annuncio! Summit di mercato con Giuntoli | CM.IT

Giuntoli vola in Portogallo per la firma sul contratto di Thiago Motta: punto della situazione anche suo mercato con il nuovo allenatore

Blitz di Cristiano Giuntoli in Portogallo per la firma di Thiago Motta sul contratto pluriennale con la Juventus.

L’arrivo sulla panchina bianconera del tecnico italo-brasiliano era noto da tempo, con le parti in causa che già da diverse settimane avevano siglato l’intesa per lo sbarco dell’ex Bologna alla Continassa. Giuntoli nel pomeriggio ha incontrato l’allenatore e il suo agente Canovi, con Thiago Motta che ha firmato un contratto che lo legherà per i prossimi tre anni alla Juve. Accordo quindi fino al giugno 2027, a poco meno di 4 milioni di euro d’ingaggio a stagione più bonus. Nelle prossime 48 ore sono attesi quindi gli annunci ufficiali sulla nuova avventura di Thiago Motta alla guida della ‘Vecchia Signora’.

Juventus, firma e punto sul mercato tra Giuntoli e Thiago Motta

Il blitz di Giuntoli in Portogallo, dove Thiago Motta sta trascorrendo le vacanze con la famiglia, aveva un duplice scopo per Dt bianconero.

Oltre alla firma sul contratto, come raccolto da Calciomercato.it il responsabile dell’area tecnica della Juventus ha fatto il punto della situazione e aggiornato Thiago Motta sulle trattative di mercato in corso. Giuntoli pianifica insieme al neo-allenatore la prossima stagione, con la dirigenza bianconera in pressing con l’Aston Villa per chiudere il mega scambio che vede coinvolti Douglas Luiz, McKennie e Iling-Junior, oltre alla cessione di Szczesny in Arabia Saudita per far posto a Di Gregorio tra i pali. Thiago Motta spinge anche per l’arrivo di Koopmeiners e la permanenza di Rabiot, con la Juve in attesa della decisione del nazionale francese sull’offerta per il rinnovo contrattuale.