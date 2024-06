Addio UFFICIALE alla Juve: l’attaccante lascia la Serie A

Il club bianconero ha comunicato l’addio del calciatore. C’è la nota ufficiale della Juventus, apparsa sul proprio sito

E’ già finita l’avventura con la maglia della Juventus per l’attaccante brasiliano. Il calciatore torna a casa dopo stagioni complicate.

La Juventus, attraverso un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha dato notizia di aver raggiunto un accordo con il Cruzeiro per la cessione a titolo definitivo di Ramos Kaio Jorge a fronte di un corrispettivo di 7,2 milioni di euro, pagali in tre esercizi.

Erano tante le aspettative per il giocatore brasiliano, ma gli infortuni lo hanno condizionato non poco. La scorsa stagion è tornato al gol con la maglia del Frosinone, con cui ha collezionato 20 presenze in Serie A, segnando tre reti, in poco più di 900 minuti giocati. Troppo poco per guadagnarsi la conferma alla Juventus. Kaio Jorge ripartirà così dal Brasile, a 22 anni il tempo per riprendersi l’Europa c’è ancora.