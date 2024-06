Dybala, contatti con Premier e Arabia: la strategia della Roma | ESCLUSIVO

Indiscrezioni di calciomercato riguardanti Paulo Dybala tra la Roma, l’Inter e l’Arabia: le ultime

Il futuro di Paulo Dybala resta un tema caldo per la Roma. L’argentino, nonostante i problemi fisici, ha chiuso una stagione con numeri positivi (39 presenze, 16 gol, 10 assist), che lo rendono un’occasione importante per chi sarà in cerca di attaccanti in questo calciomercato.

Anche per questa sessione, infatti, resta valida la clausola rescissoria accordata dalle parti due anni fa. Con 12 milioni di euro è possibile portare a casa il cartellino della Joya, anche se c’è una fondamentale differenza: se, riportano indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, ad offrirli è un club italiano (negli ultimi giorni è stato accostato all’Inter), la Roma ha la facoltà di bloccare la cessione versando un importante bonus di permanenza al giocatore. Se, invece, la proposta arrivasse da un club estero, i giallorossi non avrebbero questa possibilità. Al momento, gli unici sondaggi ricevuti dagli agenti del calciatore provengono dalla Premier League e dall’Arabia Saudita. Si tratta di contatti preliminari che non possono (ancora) essere definiti trattative, mentre l’argentino, reduce dalla delusione per la mancata convocazione di Scaloni, si gode le vacanze in attesa di novità. Non ci sono ancora stati, infatti, contatti tra il suo entourage e la dirigenza della Roma.

Una delle possibilità sul tavolo è una proposta di rinnovo triennale con la quale spalmare l’attuale ingaggio dell’attaccante (che quest’anno, con un buon rendimento e determinati bonus, potrebbe raggiungere i 9 milioni di euro netti), dicendo addio alla temuta clausola e allungando l’accordo attualmente in scadenza nel 2025. Il feeling con De Rossi è scattato, ma, per proseguire insieme, servirà un confronto nelle prossime settimane tra Dybala e la società.