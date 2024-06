Dopo Camarda pronta un’altra firma: nuovo incontro a Casa Milan | CM.IT

Il Milan non si ferma a Camarda: l’incontro in sede serve per sistemare un altro affare per un giovane rossonero

Incontro di più di un’ora a Casa Milan, tra i rappresentanti dell’agenzia GR Sports e la dirigenza rossonera. Il noto agente, con il quale il Diavolo ha chiuso l’affare Francesco Camarda nei giorni scorsi, è stato in sede per sistemare gli ultimi dettagli burocratici per il giovane centravanti e per il figlio d’arte Comotto.

Sul tavolo delle discussioni – come appreso da Calciomercato.it – sono però finiti altri argomenti, tra cui il rinnovo del giovane Simic. Si è parlato di progetti futuri: c’è la volontĂ comune di trovare un’intesa nel piĂą breve tempo possibile. L’attuale contratto del difensore, che può diventare una pedina importante del Milan Under 23, scade infatti il 30 giugno 2025.Â

Milan, il punto sui giovani: da Maldini e Nasti

Beppe Riso, lo ricordiamo, è anche l’agente di Daniel Maldini, Marco Nasti e Lorenzo Colombo. I tre calciatori italiani del Diavolo dopo i prestiti al Monza e al Bari sono pronti a fare nuovamente le valigie.

Per il figlio d’arte spinge soprattutto il Monza, ma attenzione a Roma e Atalanta. La sua valutazione è sui dieci milioni di euro. Nuova avventura in vista per Lorenzo Colombo, che deve rilanciarsi dopo una stagione non proprio fortunata in Brianza. Per lui attenzione al Torino, oltre che al Como. Per quanto riguarda Nasti, invece, si registra un interessamento dell’Empoli e dei sondaggi da parte del Bologna.

Non va dimenticato, infine, che la GR Sports cura gli interessi anche di Buongiorno, profilo in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, che non è mai sparito dai radar del Milan