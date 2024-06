Scelta a sorpresa per l’Udinese: deciso il nuovo allenatore

Si va completando il mosaico delle panchine di Serie A: scelta a sorpresa dell’Udinese che punta sul tedesco Runjaic

Si va completando il mosaico delle panchine di Serie A. L’ultimo tassello messo al proprio posto è quello dell’Udinese.

Il nome scelto è una vera sorpresa: Kosta Runjaic, allenatore tedesco, reduce dall’esperienza al Legia Varsavia. Sarà lui a sostituire Fabio Cannavaro sulla panchina della squadra friulana: dopo aver portato i bianconeri alla salvezza, l’ex difensore campione del mondo non è stato confermato dalla dirigenza dell’Udinese che hanno preferito affidarsi ad un nome nuovo per il panorama calcistico italiano.

Runjaic in carriera ha vinto la Coppa e la Supercoppa polacca al primo anno con il Legia. Il tedesco ha guidato anche Monaco 1860 e Kaiserslautern.

L’Udinese sceglie Runjaic, Nicola verso Cagliari

Se l’Udinese ha scelto Rucjaic, il Cagliari si sta avvicinando a Davide Nicola, attualmente sotto contratto con l’Empoli.

Tra il tecnico e la società toscana sono però sorte divergenze che potrebbero portare alla separazione con l’allenatore che si avvicina sempre più alla panchina della società sarda. Una scelta che potrebbe non tardare troppo con i prossimi giorni che saranno decisivi per l’approdo (o meno) di Nicola in rossoblù.