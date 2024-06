Roma, cessione Celik al Galatasaray: ecco come stanno le cose | CM.IT

Il mercato della Roma si concentra soprattutto sulle cessioni nella prima fase. Tra i giocatori in esubero per De Rossi c’è anche Celik, accostato al Galatasaray

Nominato direttore sportivo della Roma qualche settimana fa, Florent Ghisolfi avrà molto da lavorare nella sua prima sessione estiva di mercato. L’obiettivo primario è quello di sfoltire un po’ la rosa giallorosso, liberandosi di qualche calciatore che non viene ritenuto centrale nel nuovo progetto.

Tra quelli che il tecnico Daniele De Rossi ritiene sacrificabili c’è anche il terzino destro Zeki Celik. A tal proposito nelle ultime ore in Turchia si è parlato addirittura di un affare prossimo alla chiusura con il Galatasaray, che già lo scorso gennaio aveva provato a riportare in patria l’esterno della Nazionale di Montella. Un trasferimento a Istanbul che secondo i media turchi dovrebbe perfezionarsi dopo Euro 2024. In realtà, stando alle informazioni raccolte da Calciomercato.it, la trattativa non è così ben avviata. Celik continua a piacere alla squadra di Okan Buruk che ha fatto un altro sondaggio a fine campionato, ma il primo nome sulla lista dei leoni giallorossi è quello di Aaron Wan Bissaka. Qualora non dovesse andare in porto l’operazione per il 26enne terzino inglese di origini congolesi con il Manchester United, allora il Galatasaray valuterebbe le altre strade, tra cui quella che conduce al giocatore della Roma potrebbe avere una corsia preferenziale.