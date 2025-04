Milan, sfida lanciata a Juventus e Inter: doppio blitz di Paratici

Il Milan vuole rilanciarsi ad alto livello, intrecci di calciomercato con bianconeri e nerazzurri: il nuovo ds può portare due grandi rinforzi

Dopo una annata difficile come quella appena vissuta, il Milan ha l’obbligo di ripartire di slancio ed è quello che i rossoneri stanno già provando a fare. Mentre in campo la squadra di Conceicao tenta di raggiungere almeno un piazzamento europeo, giostrando tra la Coppa Italia e il finale di campionato (fondamentale il match di domani contro la Fiorentina per non perdere definitivamente contatto dal treno), al di fuori del terreno di gioco il Diavolo prova a mettere le basi per una stagione di stampo diverso.

Si comincia con l’obiettivo di una figura di impatto come nuovo direttore sportivo e da questo punto di vista Fabio Paratici appare ormai il grande favorito per i rossoneri. L’ex dirigente della Juventus può essere il profilo giusto per costruire una squadra più competitiva. Siamo ancora lontani dalla definizione precisa delle strategie, che passerà naturalmente attraverso la scelta del nuovo allenatore, ma ci si può già fare un’idea di quelli che potrebbero essere gli obiettivi principali da perseguire sul mercato. Tra i tanti nomi possibili, Paratici potrebbe già sfidare Inter e Juventus per due colpi di spessore.

Milan, idee Pellegrini e Comuzzo per rinforzare centrocampo e difesa

E’ un Milan che potrebbe avere una veste molto più ‘italiana’ rispetto al recente passato. In tal senso, si monitorano tra gli altri, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, Lorenzo Pellegrini e Pietro Comuzzo.

Il primo è stato accostato all’Inter e non è certo di rimanere alla Roma. Il Milan potrebbe inserirlo nei discorsi con i giallorossi per Saelemaekers, con eventuale alternativa rappresentata da Cristante. Per quanto riguarda la difesa, bisogna ripartire da un profilo giovane ma dal grande potenziale. Come potrebbe essere il difensore della Fiorentina, che nel mercato invernale è stato sondato con grande interesse sia dalla Juventus che dal Napoli.