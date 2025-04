Juventus, i tifosi si schierano contro Agnelli: “Stai lontano”

Andrea Agnelli ‘bocciato’ dai tifosi bianconeri, presa di posizione forte contro il suo ritorno eventuale alla presidenza

Si entra in un weekend delicatissimo e fondamentale per le prospettive della Juventus nel finale di stagione. Bianconeri attesi domenica sera dalla Roma all’Olimpico, in uno scontro diretto che può dire tantissimo per la corsa Champions. Presente e futuro che si intrecciano, in un match dai tanti significati e da non sbagliare per la compagine di Tudor, alla quale si chiedono conferme importanti dopo i tre punti ottenuti contro il Genoa, per raggiungere un traguardo fondamentale.

Confermarsi nell’Europa che conta avrebbe un valore elevatissimo in termini di prestigio ed economici, per un club che sta facendo fatica da qualche stagione a tornare ai suoi livelli e che deve ripensare molte delle sue strategie. La rivoluzione attuata quest’anno finora non ha pagato i dividendi sperati, non è detto che Thiago Motta sia l’unico a pagare.

Su Calciomercato.it abbiamo parlato della possibile sostituzione di Giuntoli da parte di Elkann, ma si riflette anche sulla posizione del numero uno di Exor. In un prossimo futuro, c’è chi ha parlato, recentemente, della suggestione del ritorno di Andrea Agnelli come presidente bianconero, una volta lasciate alle spalle le vicende giudiziarie che lo vedono coinvolto. Ma in realtà l’ambiente non sarebbe propenso a riaccogliere l’ex numero uno del club, anzi.

Juventus, lo striscione contro Agnelli fa rumore: la Curva Sud lancia un messaggio

La posizione della tifoseria organizzata è stata espressa in maniera piuttosto chiara da uno striscione apparso in città, che si schiera contro il ritorno di Agnelli alla Juventus. Messaggio palese, quello della Curva Sud, in toni anche piuttosto accesi.

Questo il testo dello striscione: “Abusi e condanne con la tua complicità… A. A. resta lontano da questa società“. Ad Agnelli dunque si contesta di non aver fatto tutto il possibile per difendere la Juventus dagli attacchi del sistema calcistico, motivo per il quale i supporters non vedrebbero di buon occhio il suo ritorno. I tifosi a esporre lo striscione in città erano comunque meno di una decina.