Juve, Elkann fa fuori Giuntoli: “Nuovo dirigente di stampo calcistico” | ESCLUSIVO

Cristiano Giuntoli non può dormire sonni tranquilli. Il fallimento del progetto Motta è anche il suo fallimento, per questo non si può affatto escludere che possa pagare anche lui a caro prezzo la disastrosa stagione della Juventus. A maggior ragione se il subentrante Tudor non dovesse centrare la qualificazione alla Champions, un obiettivo fondamentale per il bilancio della società.

Della situazione di Giuntoli, di cosa rischia ne abbiamo parlato con Emanuele Gamba. Il giornalista de ‘La Repubblica’ si aspetta delle modifiche sostanziali dell’organigramma attuale: “C’è la figura di Scanavino, che ha due lavori importanti da svolgere: è allo stesso tempo presidente di Gedi e amministratore delegato della Juventus – le sue parole a Juve Zone, programma in onda sul canale Youtube di Calciomercato.it – Per questo mi aspetto che entri una sorta di direttore generale o un amministratore delegato più di stampo calcistico“.

“Il punto interrogativo riguarda Giuntoli – ha proseguito Gamba – perché è chiaro che se la Juventus non andasse in Champions o se ci andasse arrancando rischia di pagare anche lui. Bisogna capire quanto John Elkann vuole difendere il progetto triennale iniziato l’anno scorso, anche se già una parte importante di questo progetto con l’esonero di Motta è stata accantonata”.

Gamba a Juve Zone: “Giuntoli sotto giudizio. Dipenderà da John Elkann”

“Giuntoli dal punto di vista della riduzione dei costi ha lavorato bene, mentre meno bene ha fatto nella gestione interna del club – sottolinea Gamba a Juve Zone – Alla fine, è già il secondo anno entra in conflitto con l’allenatore (l’anno scorso con Allegri, ndr), quindi chiaramente è sotto giudizio. Ha un contratto lungo e blindato, dipenderà da John Elkann se intenderà proteggere questo progetto e farlo arrivare almeno a metà, oppure se cambierà come peraltro la Juventus ha già fatto in passato. È vero, negli anni peggiori, ma lo ha fatto”, ha concluso Gamba.