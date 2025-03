Altro che Milan, top club su Allegri per puntare alla Champions

Il tecnico toscano nel mirino dei rossoneri, ma spunta la squadra europea che vuole vincere la coppa dalle grandi orecchie

Per lui si parla del Milan, dove potrebbe ritrovare Fabio Paratici come direttore sportivo. Massimiliano Allegri è pronto a tornare in panchina e aspetta soltanto la chiamata giusta per farlo.

Come detto il suo nome è tra i candidati dei rossoneri, ma non è detto che sia proprio il ritorno a Milano il suo destino. Di panchine che cambieranno padrone quest’estate ce ne saranno diverse: dalla Juventus (dove non è però immaginabile un suo ritorno) alla Roma, soltanto per fermarci in Italia. Anche all’estero si prevede un bel po’ di movimento: Ancelotti è in dubbio a Madrid, Amorim non ha conquistato la fiducia totale al Manchester United, anche la panchina del Tottenham è tra quelle in cerca di padrone.

In questa situazione il nome di Allegri può far gola a tanti e c’è chi lo avrebbe inserito tra i possibili candidati in caso di ribaltone: si tratta dell’Atletico Madrid che starebbe riflettendo sul futuro di Diego Simeone. I Colchoneros hanno perso punti nella Liga con due sconfitte consecutive e sono stati eliminati dalla Champions League dai cugini del Real Madrid. Proprio l’eliminazione europea potrebbe portare ad un cambio in panchina, con l’Atletico che da anni va a caccia – senza successo – della coppa dalle grandi orecchie.

Secondo ‘elgoldigital.com’, i dirigenti dei Colchoneros stanno iniziando a pensare che proprio Simeone possa rappresentare un ostacolo ai sogni europei e valutano la possibilità di interrompere il rapporto.

Niente Milan, l’Atletico pensa ad Allegri per la Champions

L’Atletico può mettere fine all’era Simeone e tra i candidati alla sua sostituzione, sempre secondo il portale spagnolo, ci sarebbe proprio Massimiliano Allegri.

Il tecnico toscano sarebbe apprezzato per la sua capacità di gestire lo spogliatoio e per i risultati ottenuti con la Juventus, portata anche due volte in finale di Champions League. Ma non ci sarebbe soltanto Allegri tra i candidati alla panchina della squadra di Madrid. Oltre al tecnico italiano sono valutati anche i profili di Unai Emrey, attualmente all’Aston Villa, e Marco Silva del Fulham.

Il primo conosce bene la Liga ed è uno specialista delle coppe con le sue quattro Europa League vinte. Per Silva, invece, sarebbe la prima volta nel campionato spagnolo e ci sarebbe da tenere in conto la sua poca esperienza nelle coppe europee. Non proprio il profilo ideale: quello potrebbe essere proprio Allegri.