Scoppia lo scandalo in sala Var: scommesse durante la partita

Caso calcioscommesse legato al Var, la vicenda rischia di avere ripercussioni pesanti sul campionato: cosa è successo

In campionato e nelle coppe, siamo al momento dello showdown e dei match decisivi per tutti i verdetti. Finale di stagione ad altissima intensità, in ogni gara i dettagli possono fare la differenza tra la vittoria e la sconfitta, tra il trionfo e il fallimento. Riflettori puntati non solo su squadre e allenatori e sui loro migliori giocatori, come protagonisti più attesi, ma anche sulla classe arbitrale, le cui decisioni saranno fondamentali.

Anche in questa stagione, come nelle precedenti, non sono mancate polemiche numerose sull’utilizzo del Var e sulla differenza di interpretazioni tra arbitri in campo e quelli al monitor. Lo strumento, come sappiamo, ha contribuito sicuramente a ridurre le contestazioni in determinati ambiti, ma per certi versi le ha addirittura aumentate e per questo si continua a discutere di ulteriori modifiche del protocollo. Stiamo andando verso le spiegazioni dell’arbitro al pubblico e in futuro, chissà, al challenge chiamato dalle panchine o dai capitani, un qualcosa che molti tra gli appassionati e gli addetti ai lavori chiedono fin dall’istituzione del Var stesso.

Il finale di stagione rischia però di essere pesantemente segnato da una nuova bufera, che coinvolge non solo il Var ma anche il calcioscommesse: una vicenda che solleva un autentico polverone.

Calcioscommesse al Var durante la partita: le immagini parlano chiaro, tifosi inferociti

Il caso è esploso nel campionato bulgaro. Nell’ultimo turno, è andato in scena, per la 27esima giornata, l’atteso derby della capitale tra CSKA Sofia e Lokomotiv Sofia, disputato mercoledì sera e vinto dal CSKA per 1-0 grazie alla rete di Skarsem al 26esimo del primo tempo. Le immagini provenienti dalla sala Var, però, hanno fatto discutere e non poco.

Sul web, è stato infatti diffuso un video che, durante la partita, inquadra il tecnico di cabina intento a controllare le quote di un sito di calcioscommesse. Non è stato possibile risalire all’evento che l’uomo, deputato ad assistere i due arbitri al Var Volen Chinkov e Stoyan Arsov, stava consultando in quel momento, ma sui social sono scattate inevitabilmente le proteste dei tifosi e in tanti hanno chiesto il licenziamento in tronco del tecnico video.