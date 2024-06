Contatti frequenti con Giuntoli, la Juve non molla: 60 milioni | CM.IT

Continuano le grandi manovre della Juventus di Giuntoli, soprattutto a centrocampo, in vista della prossima stagione

In attesa dell’annuncio ufficiale di Thiago Motta come nuovo allenatore, la Juventus ieri ha ratificato l’accordo raggiunto con Massimiliano Allegri per la separazione consensuale, evitando così una lunga battaglia in tribunale con il tecnico livornese. Alle prese con le trattative per il rinnovo di Federico Chiesa (difficile) e Adrien Rabiot, Cristiano Giuntoli già da mesi sta pianificando la costruzione della rosa del futuro che dovrà misurarsi anche con il ritorno in Champions League.

La priorità del responsabile dell’area tecnica bianconera resta, senza dubbio, la costruzione di una mediana di livello internazionale e l’obiettivo principale di dirigenza e staff tecnico rimane Teun Koopmeiners. L’elevata quotazione del centrocampista olandese (non meno di 70 milioni di euro) non rende facile la trattativa, a men che l’Atalanta non accetti l’inserimento di una contropartita tecnica gradita a Gian Piero Gasperini (i nomi più caldi in tal senso sono quelli di Dean Huijsen e Matias Soulé).

Calciomercato Juventus, contatti costanti per Douglas Luiz

Anche per l’alternativa principale all’ex Az, la via dello scambio sembra l’unica percorribile per raggiungere una fumata bianca definitiva. Nei giorni scorsi, vi abbiamo raccontato come la valutazione dell’Aston Villa di Douglas Luiz fosse molto più elevata rispetto ai 40 milioni usciti su alcuni organi d’informazione. Reduce da una stagione da incorniciare (10 gol e 10 assist), il centrocampista brasiliano viene valutato almeno 60 milioni di sterline dal club di Birmingham.

Nonostante le cifre siano elevate, Giuntoli non ha ancora mollato la presa e, confermano le informazioni in possesso di Calciomercato.it, continua a parlare direttamente con l’agente del 26enne di Rio De Janeiro, Kia Joorabchian, che ha dato un’apertura importante alla destinazione juventina. L’ex Manchester City resta, dunque, una pista concreta per i bianconeri, anche se resta da limare la grande distanza che c’è tra le valutazioni di Douglas Luiz e quella di Weston McKennie (30 milioni di euro), senza dimenticare la stima di Monchi nei confronti di Matias Soulé.