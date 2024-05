Sesto posto in Champions League: la Roma si qualifica se…

La formazione giallorossa è già certa del sesto posto in classifica e può approdare in Champions League ad una sola condizione

L’Atalanta è ufficialmente entrata nella storia: la squadra di Gian Piero Gasperini ha demolito il Bayer Leverkusen con un secco 3-0 nella finale di Dublino stravincendo l’Europa League. Un successo incredibile per una delle migliori realtà del calcio italiano che porta in alto il nome della Serie A. A trascinare la Dea uno strepitoso Ademola Lookman, in stato di grazia con una tripletta che ha fulminato i ragazzi di Xabi Alonso.

La vittoria dell’Europa League da parte dell’Atalanta, tra l’altro, apre la strada al sesto posto per il campionato italiano. A sperarci è chiaramente la Roma che, dopo i risultati dell’ultima giornata, ha aritmeticamente ottenuto il sesto piazzamento in classifica davanti alla Lazio. La squadra di Daniele De Rossi, dopo il successo europeo dei bergamaschi, può davvero sperare di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League.

Solo nel caso in cui l’Atalanta riuscisse mantenere l’attuale quinto posto al termine delle prossime due giornate che le rimangono da disputare in campionato, in virtù della vittoria dell’Europa League andrebbe a ‘sbloccare’ una casella supplementare per il sesto posto. In questo scenario, la Roma andrebbe direttamente alla nuova fase a girone unico della prossima Champions League.

Va anche precisato però che, qualora l’Atalanta riuscisse a scavalcare Juventus o Bologna negli ultimi due turni di Serie A arrivando terza o quarta, il calcio italiano e la Roma direbbero addio all’ipotesi sesto posto in Champions. La Dea, che in classifica ha un ritardo di due punti su bianconeri e rossoblù, ha anche una partita da recuperare il prossimo 2 giugno con la Fiorentina e potrebbe potenzialmente balzare al terzo posto in caso di doppio successo.

Roma in Champions League, tutte le combinazioni

Andiamo dunque a vedere tutte le possibili combinazioni che potrebbero decretare la qualificazione della Roma in Champions League.

La squadra di De Rossi, da sesta in classifica, si qualifica in Champions se:

l’Atalanta ottiene al massimo 4 punti e Juve e Bologna vincono

l’Atalanta ottiene 3 punti, Juventus e Bologna pareggiano

l’Atalanta ottiene 3 punti, la Juventus vince e il Bologna pareggia

l’Atalanta ottiene 2 punti e la Juventus almeno pareggia

l’Atalanta fa uno o zero punti nelle ultime due

La stessa Atalanta, però, può migliorare la propria posizione e cancellare i sogni Champions della Roma se: