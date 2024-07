Theo Hernandez e Maignan spaventano il Milan: l’annuncio di Furlani

Le big dall’estero spaventano il Milan su Theo Hernandez e Maignan, punti di forza dei rossoneri: arriva l’annuncio sul futuro dei due nazionali francesi da parte dell’Ad Furlani

Il Milan è negli Stati Uniti per la tournée precampionato e intanto si muove sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di Fonseca.

Il solo Morata evidentemente non basta, con la dirigenza del ‘Diavolo’ che vuole puntellare adeguatamente lo scacchiere del nuovo allenatore in ogni reparto. In difesa così il prescelto è Pavlovic, mentre a centrocampo prosegue il pressing su Fofana e Samardzic. In attacco invece, oltre a Morata, si guarda con interesse a Fullkrug. Nel frattempo i i dirigenti di Via Aldo Rossi devono anche respingere i corteggiamenti dall’estero per i big della rosa di Fonseca e ci riferiamo ovviamente a Maignan e Theo Hernandez.

Calciomercato Milan, Furlani non ha dubbi: blindati Maignan e Theo Hernandez

Giorgio Furlani, Ad rossonero, intervistato negli Stati Uniti da ‘Bloomberg’ ha voluto rassicurare i tifosi del Milan sul futuro dei due nazionali francesi.

“Il futuro di Maignan e Theo Hernandez? Il Milan ha l’ambizione di lottare per lo scudetto ogni anno e di essere competitivo anche in Champions League. Vogliamo farlo mantenendo il nostro business sostenibile. Abbiamo chiuso il bilancio in attivo negli ultimi due anni e penso che non sia mai successo al club. Non siamo costretti a vendere calciatori per mancanza di capitale o problemi di liquidità. Non abbiamo bisogno di cedere nessuno – sottolinea con forza Furlani – Quindi, come tifoso, ti dico che non devi preoccuparti”.