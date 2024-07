Figuraccia Juve, Thiago Motta subito bersagliato: “Richiamate Allegri”

Stecca Thiago Motta all’esordio sulla panchina della Juventus: bianconeri travolti in amichevole dal Norimberga di Klose

Parte male l’avventura di Thiago Motta alla guida della Juventus. I bianconeri vengono travolti per 3-0 nel test amichevole in casa del Norimberga, club della seconda divisione tedesca.

La squadra allenata dall’ex Lazio Klose si impone nettamente sui bianconeri, trovando il vantaggio nel primo tempo con Jander mentre nel finale di gara sono arrivare le reti di Forkel e Janisch che hanno chiuso la sfida. Nella ripresa il neo-entrato Vlahovic (per la prima volta con la fascia da capitano al braccio) ha calciato sul palo il rigore che sarebbe valso il momentaneo pareggio. Una brutta Juve insomma, imbottita di giovani e con le gambe ancora imballate per la dura preparazione degli ultimi giorni nel ritiro in Germania.

Alcuni tifosi però sui social non hanno digerito la figuraccia della formazione di Thiago Motta: arrivano così le prime critiche per l’ex mister del Bologna e c’è qualcuno che già rimpiange Allegri… Alcuni utenti intanto sperano che il rigorista nella prossima stagione non sia Vlahovic, mentre il più bersagliato è Tiago Djalò che è apparso ancora lontano dalla migliore condizione al centro della difesa bianconera.

io sotto casa di allegri dopo 90 minuti di thiago motta pic.twitter.com/qM5mAVczRq — ّ (@paolo_is_dead) July 26, 2024

Dal Lucento (3-2) al Norimberga (3-0) il passo è breve, peccato che quella #Juventus arrivasse da 3 scudetti consecutivi, questa assolutamente no. Thiago Motta stecca malamente la prima. Uniche attenuanti? Mezza squadra fuori, mezza da fare e siamo a luglio.#NorimbergaJuventus — Francesco Oppini (@Fraoppini82) July 26, 2024

È già partita la gogna per Thiago #Motta, la prima amichevole esitava in piena preparazione con avversario più avanti. Non meritate la #Juventus

Siete davvero penosi#NorimbergaJuventus — Lapo Nero (@LapoNero) July 26, 2024

Domani una fonte mi ha detto che forse richiamano allegri — thiamo motta (@Horseman003) July 26, 2024

Djalo è un disastro. — Roberto (@Ry0Sa3ba) July 26, 2024

Djalo è la cosa più simile ad Alex Sandro più di Alex Sandro stesso — Riccaa (@Riccxa) July 26, 2024

Adesso ho capito perchè con Allegri Djalo non giocava mai. Mamma mia. — Graziano Carugo Campi (@CampiMinati) July 26, 2024