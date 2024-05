È una Dea da impazzire: Lookman show, l’Atalanta vince l’Europa League

Una super Atalanta asfalta 3-0 il Bayer Leverkusen e vince l’Europa League: protagonista Lookman con una straordinaria tripletta

È una Dea da impazzire. Questa volta la maledizione delle finali non colpisce Gasperini e può partire la festa dell’Atalanta. Troppo Lookman per il Bayer Leverkusen che sceglie la partita peggiore per interrompere la serie positiva che durava da oltre cinquanta incontri.

È la conclusione più degna di una favola che a Bergamo stanno vivendo ormai da qualche anno: i neroblu alzano al cielo la coppa e lo fanno al termine di una partita che non ha avuto storie. Merito di Gasperini che è riuscito ad ingabbiare la formazione di Xabi Alonso schierando tre attaccanti e ordinando un pressing asfissiante.

I tedeschi così non sono mai riuscito a costruire trame di gioco degne di questo nome e in uscita hanno faticato tantissimo, sbagliando e concedendo occasioni ai bergamaschi. Non si è fatto pregare Lookman che ha sfruttato ogni minimo errore dei campioni di Germania. Il primo gol è arrivato al 12′ con il nigeriano abile a sfruttare il cross basso di Zappacosta e la dormita di Palacios.

Bayer travolto: l’Atalanta vince l’Europa League

Il Bayer fatica a riorganizzarsi e l’Atalanta affonda il colpo. Al 26′ sanguinosa palla persa dai tedeschi, Lookman poi inventa un gol da cineteca: finta, tunnel all’avversario e destro a giro da fuori area che finisce nell’angolino. È il 2-0 con cui si chiude la prima frazione di gioco.

Nella ripresa, Xabi Alonso prova a scuotere la squadra mandando in campo Boniface. Missione fallita perché Musso trascorre minuti di tranquillità e nel finale arriva anche il tris. È ancora Lookman, sempre Lookman a mandare fuori giri la retroguardia del Leverkusen. Questa volta è il sinistro del nigeriano a trafiggere Kovar e far esplodere definitivamente la festa bergamasca. Vince Gasperini, vince l’Atalanta ed è la favola più bella per il calcio italiano.

ATALANTA-BAYER LEVERKUSEN 3-0: 12′, 26′ e 76′ Lookman (A)