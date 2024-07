Juventus e Inter, riparte la sfida: sorpasso bianconero, ci sono le cifre

Nuova sfida tra Juventus e Inter, ennesimo derby d’Italia che si ripropone sul mercato: bianconeri in vantaggio

E’ sempre derby d’Italia, tra Juventus e Inter, anche sul mercato. Gli intrecci tra bianconeri e nerazzurri proseguono, dopo quello che qualche giorno fa ha visto protagoniste le due squadre per Cabal, finito a Torino. Il club piemontese sta facendo di tutto per dare a Thiago Motta una squadra in grado di lottare per lo scudetto e contendere il primato ai campioni d’Italia e per questo possiamo aspettarci altri acquisti.

Una delle suggestioni degli ultimi giorni porta al ritorno in Serie A di Joao Cancelo. Il portoghese, doppio ex, ha lasciato buoni ricordi sia alla Juventus che all’Inter, nonostante con entrambe le maglie abbia militato solamente per una stagione. Tornato al Manchester City dal prestito al Barcellona, è ancora alla ricerca di una sistemazione. Il giocatore, a quanto risulta, vorrebbe di nuovo tornare in blaugrana, ma la partita è aperta e Juventus e Inter, che lo stanno seguendo a distanza, sono in corsa.

Secondo ‘Agipronews’, per gli scommettitori la Juventus sarebbe in vantaggio nei confronti dell’Inter. L’arrivo a Torino di Cancelo è bancato a 3.00 per Planetwin365, mentre per lo stesso bookmaker la quota relativa ai nerazzurri sarebbe di 3.75. Scenario intrigante e da seguire, il duello per Cancelo potrebbe protrarsi anche fino a fine mercato.