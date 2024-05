HIGHLIGHTS | Lampo di Laurienté, il Sassuolo batte l’Inter e ritorna a sperare

Grazie alla rete siglata da Laurienté il Sassuolo ha battuto l’Inter, conquistando tre punti di nevralgica importanza per la propria classifica

Preziosissima vittoria del Sassuolo. Con una rete siglata nel primo tempo da Laurienté, i neroverdi battono l’Inter e conquistano una vittoria di fondamentale importanza con cui rivitalizzare la corsa salvezza.

Dopo un approccio volitivo, i padroni di casa riescono a sbloccare la contesa grazie a Laurienté, abile a capitalizzare un recupero palla di Doig e a battere Audero con una precisa conclusione che non ha lasciato scampo al portiere nerazzurro. Lenta e compassata, la compagine di Inzaghi ha faticato a mettersi in moto, salvo poi riuscire a trovare la zampata vincente con Lautaro Martinez, annullato per fuorigioco millimetrico del capitano dell’Inter.

Nel secondo tempo i ritmi della sfida sono vistosamente calati. I nerazzurri hanno provato a riacciuffare la gara con gli ingressi di Sanchez ed Arnautovic, ma il Sassuolo ha difeso con forza il risultato, compiendo un importante balzo in avanti con tre punti che permettono a Pinamonti e compagni di agganciare momentaneamente l’Udinese. Di seguito gli highlights del match.





CLASSIFICA SERIE A: Inter* 89, Milan 70, Juventus 65, Bologna* 64, Roma 59, Atalanta** 57, Lazio* 56, Fiorentina** e Napoli 50, Torino* 47, Monza* 45, Genoa 42, Lecce 36, Cagliari 32, Verona 31, Empoli 31, Frosinone 31, Udinese e Sassuolo* 29, Salernitana 15 *una partita in più **una partita in meno