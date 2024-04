Marotta freme e avverte il Milan: “Inter pronta a qualcosa di straordinario” | VIDEO CM.IT

L’Inter a un passo dallo scudetto: lunedì il derby contro il Milan, le parole dell’Ad Marotta sulla stracittadina e il traguardo della seconda stella

Cresce l’attesa in casa Inter per il derby di lunedì che potrebbe consegnare, in caso di vittoria, lo scudetto ai nerazzurri oltre al traguardo storico della seconda stella.

Per la squadra di Inzaghi può essere la ciliegina sulla torta a una cavalcata entusiasmante e praticamente senza rivali, considerando il distacco abissale proprio dei cugini del Milan al secondo posto a -14 e alla Juventus terza, con l’altra grande antagonista distante addirittura 20 punti in classifica. Il tecnico piacentino e i suoi ragazzi stanno preparando la stracittadina ad Appiano Gentile, consapevoli della ghiotta chance di chiudere i giochi proprio al Meazza di fronte agli acerrimi rivali. I tifosi fremono e anche l’Ad Beppe Marotta è conscio dell’appuntamento con la storia che attende l’Inter: “Respiriamo un aria particolare, di derby. Per noi rappresenta non solo una stracittadina, ma quest’anno anche qualcosa di straordinario e come tale ci stiamo preparando a quello che può essere un avvenimento storico“, le parole del Ceo interista a margine di un evento a Milano legato alla Design Week.

🎥 ⚫️🔵 #Inter – #Marotta a margine di un evento legato alla Design Week sul match con il #Milan e lo scudetto: “Respiriamo un aria particolare, di derby. Per noi rappresenta non solo una stracittadina, ma quest’anno anche qualcosa di straordinario e come tale ci stiamo… pic.twitter.com/tMTX7PCa37 — calciomercato.it (@calciomercatoit) April 19, 2024

Intanto Inzaghi e la squadra ad Appiano sudano per preparasi al meglio al grande evento, con l’allenatore emiliano che avrà praticamente tutto il gruppo a disposizione. Unico forfait quello di Cuadrado, nuovamente ai box e alle prese con gin affaticamento muscolare. Per il resto Inzaghi, che ritroverà dopo la squalifica Pavard e capitan Lautaro Martinez, si affiderà ai titolarissimi nel classico 3-5-2 con l’unico dubbio a destra tra Darmian (favorito) e Dumfries.