Affaticamento muscolare e derby a rischio: Milan-Inter può perdere una pedina

Oggi ha svolto lavoro individuale e difficilmente potrà rientrare tra i convocati della stracittadina di lunedì prossimo

Manca sempre meno all’attesissimo derby Milan-Inter. Con una vittoria, la squadra di Inzaghi vincerebbe lo Scudetto in faccia ai cugini, chiamati a riscattare l’uscita dall’Europa League.

La stracittadina di lunedì rischia di perdere un possibile protagonista, magari negli scampoli finali. Parliamo di Juan Cuadrado, col Cagliari tornato a disposizione (è andato in panchina) tre mesi dopo l’intervento al tendine d’Achille. Come raccolto dal nostro inviato, oggi il colombiano ha svolto lavoro individuale per un leggere affaticamento muscolare. Domani e alla vigilia valuteranno se l’ex Juventus potrà rientrare almeno tra i convocati, ma al momento ciò appare difficile.