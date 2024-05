Roma-Bayer, Paredes e il siparietto con De Rossi: “Fantastico, ma mangia troppo” | FOTO CM.IT

Le parole di Leandro Paredes in conferenza stampa prima di Roma-Bayer Leverkusen, con il simpatico siparietto con De Rossi

C’era anche Leandro Paredes in conferenza stampa accanto al mister Daniele De Rossi. II centrocampista argentino torna a disposizione dopo la squalifica scontata a Napoli, prendendo il suo posto in mezzo al campo.

L’ex PSG e Juve parla della sua crescita con il tecnico: “La crescita non è solo mia, ma di tutta la squadra, dovuta all’entusiasmo che ci ha portato il mister”. Paredes ha chiesto il permesso proprio a DDR per indossare la maglia numero 16, prima che diventasse il suo allenatore: “Ma per me era allenatore anche quando giocava accanto a me. Sono sempre stato legato a lui, mi ha sempre trattato molto bene e averlo allenatore adesso è un onore. Spero di continuare a dare il mio apporto a lui e a tutta la squadra”. Al classe ’94 poi viene chiesta la qualità migliore del mister e dove può ancora migliorare: “La sua personalità mi piaceva, anche la qualità, era un centrocampista completo. Nel calcio c’erano pochi come lui. Cosa può migliorare? Non lo so, mangia troppo”. Scoppia la risata fragorosa di tutta la sala stampa e De Rossi commenta divertito: “Lo sapevo che lo avrebbe detto”.

Cosa è cambiato al livello tattico con l’arrivo del mister? “Dal primo giorno che è arrivato, lo stile di gioco lui che ha portato è quello che piace a me. Sto trovando la miglior condizione, mi sento bene e mi sento meglio. Ma come detto prima ho tanto da migliorare”.