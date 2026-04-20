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“Pio Esposito all’Inter per 10 anni”, l’annuncio dell’agente dell’attaccante

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Nelle ultime settimane sono circolate diverse voci di mercato rispetto al futuro di Pio Esposito, attaccante dell’Inter che ha fatto molto bene nella sua prima stagione in Serie A.

Pio Esposito
Annuncio sul futuro di Pio Esposito (Ansa Foto) – calciomercato.it

In Premier League in particolare ci sarebbero diverse squadre che sarebbero pronte a fare un’offerta per la punta dell’Inter con i nerazzurri che, però, non appaiono intenzionati a salutare il ragazzo a meno di offerte irrinunciabili. Un sospiro di sollievo per i tifosi dell’Inter arriva anche dall’annuncio dell’agente del calciatore, Mario Giuffredi, che ha affermato come il calciatore stesso sia intenzionato a restare ancora a lungo in nerazzurro.

Pio sta molto bene all’Inter – ha detto Giuffredi a margine dell’evento Inside The Sport – e credo che la sua volontà sia quella di restare all’Inter per i prossimi dieci anni. Addio all’Inter? A meno che non sia la volontà della società, non è quello che vogliamo io o il ragazzo”. Parole che rassicurano i tifosi dell’Inter che hanno sempre visto una possibile bandiera dell’Inter del futuro del giovane attaccante, pronto a scrivere la storia della società nerazzurra.

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