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Il Torino cerca un portiere: nel mirino il croato Horkas | CM

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Il classe ’99 del Las Palmas interessa anche al Bologna

In vista della prossima stagione il Torino si sta muovendo anche per un portiere. In uscita c’è Franco Israel, acquistato l’estate scorsa e sorpassato presto da Paleari al quale si vorrà affiancare un portiere ugualmente esperto ma più giovane. A tal proposito, Calciomercato.it registra un interesse dei granata per il croato Dinko Horkas, classe ’99 in forza al Las Palmas.

Dinko Horkas
Il Torino cerca un portiere: nel mirino anche il croato Horkas (Instagram) – Calciomercato.it

I granata hanno un filo diretto con il club delle Canarie, come dimostra pure il recente affare per Saul Coco, preso con un investimento di circa 8,5 milioni di euro. Horkas potrebbe essere il prossimo: il nativo di Sisak medita l’addio dopo due stagioni e nonostante un contratto in scadenza a giugno 2028. Sul tavolo ha diverse richieste: come appurato da CM.IT, sulle sue tracce c’è anche il Bologna.

Gli addetti ai lavori considerano Horkas un portiere affidabile e solido. Cresciuto nella Dinamo Zagabria, con un passaggio poi in Bulgaria, al Loko Plovdiv prima del trasloco al Las Palmas, il 27enne ha giocato nella Liga la stagione passata e in Liga 2 quest’anno, affermandosi come uno dei migliori del suo ruolo in quella che è l’equivalente della nostra Serie B. A Torino troverebbe due suoi connazionali, Vlasic e Kulenovic.

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