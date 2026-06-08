Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Mancini a un passo dalla panchina della Nazionale italiana: i dettagli

Foto dell'autore

Colpo di scena in casa azzurra per la sostituzione di Gennaro Gattuso: ecco cosa sta accadendo in queste ore. 

Prima si era parlato della pazza idea Conte, poi era venuta fuori la suggestione Guardiola e infine è tornato in lizza Roberto Mancini. E ora, salvo clamorosi colpi di scena, sarà proprio quest’ultimo a prendere il posto di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana e a guidare gli azzurri fino al prossimo Mondiale in programma nel 2030.

Roberto Mancini in conferenza

Lo riferisce in questo minuti l’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Mancini avrebbe raggiunto un accordo per guidare gli azzurri fino al 2030 con un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. Se ne saprà sicuramente di più il prossimo 22 giugno quando ci saranno le elezioni per la FIGC, ma a questo punto l’attuale tecnico dell’Al-Sadd sembrerebbe essere in netto vantaggio sugli altri candidati per sedere sulla panchina della Nazionale italiana.

4451

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Quale giocatore ha segnato più gol nella storia dei Mondiali?

4 / 7

In che anno si è disputato il primo Mondiale?

5 / 7

Chi vinse il Mondiale del 2006?

6 / 7

Dove si sono disputati i Mondiali 2018?

7 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 22%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU