Mancini a un passo dalla panchina della Nazionale italiana: i dettagli

Colpo di scena in casa azzurra per la sostituzione di Gennaro Gattuso: ecco cosa sta accadendo in queste ore.

Prima si era parlato della pazza idea Conte, poi era venuta fuori la suggestione Guardiola e infine è tornato in lizza Roberto Mancini. E ora, salvo clamorosi colpi di scena, sarà proprio quest’ultimo a prendere il posto di Gattuso sulla panchina della Nazionale italiana e a guidare gli azzurri fino al prossimo Mondiale in programma nel 2030.

Lo riferisce in questo minuti l’esperto di mercato Nicolò Schira, secondo cui Mancini avrebbe raggiunto un accordo per guidare gli azzurri fino al 2030 con un contratto da 2 milioni di euro netti a stagione. Se ne saprà sicuramente di più il prossimo 22 giugno quando ci saranno le elezioni per la FIGC, ma a questo punto l’attuale tecnico dell’Al-Sadd sembrerebbe essere in netto vantaggio sugli altri candidati per sedere sulla panchina della Nazionale italiana.