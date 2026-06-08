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Kim-Juve, c’è l’apertura del Bayern: affare possibile

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Prosegue la caccia dei bianconeri a un nuovo difensore centrale: il pallino di Spalletti è sempre il coreano. 

In attesa di definire con l’Atletico Madrid l’operazione Sorloth, la Juventus si muove sul mercato anche per rinforzare la difesa. L’oggetto dei desideri della dirigenza di corso Galileo Ferraris e di Luciano Spalletti si chiama Kim Min-jae, centrale coreano classe ’96 di proprietà del Bayern Monaco. E ora dalla Germania arrivano ottime notizie per i tifosi bianconeri.

Kim
Kim (Ansa Foto) – calciomercato.it

Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’, il Bayern non considererebbe incedibile l’ex Napoli e sarebbe pronto a privarsene in caso di offerta interessante. Kim ha un valore di mercato di 20 milioni di euro, cifra ampiamente alla portata della Juve, e dunque l’affare tra il club torinese e quello di Monaco di Baviera sembra destinato ad entrare presto nel vivo. Sarà davvero lui il tanto atteso rinforzo per il pacchetto arretrato di Spalletti? Lo scopriremo molto presto…

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