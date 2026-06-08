La mancata qualificazione alle competizioni europee porterà il Bologna a cedere uno o due pezzi pregiati della propria rosa con i rossoblu che, però, stanno anche valutando alcune piste per rinforzare il proprio organico.

Stando a quanto affermato da La Gazzetta dello Sport, uno dei nomi caldi è quello di Robinio Vaz, attaccante della Roma che potrebbe salutare la capitale per andare a giocare con maggiore continuità. Nel caso in cui Santiago Castro dovesse salutare il Bologna in estate (il Nottingham Forest è forte su di lui), gli emiliani potrebbero fare un tentativo per il giovane gioiello della squadra allenata da Gian Piero Gasperini.

Resta da capire quella che potrebbe essere la formula dell’affare con il Bologna che non vorrebbe chiudere in prestito secco, andando a inserire una possibilità di riscatto da esercitare alla fine della stagione.