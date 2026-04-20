Continua a tenere banco il futuro di Gasperini, pronto a dire addio ai giallorossi

Checché se ne dica, lo sfogo pubblico di dieci giorni fa di Claudio Ranieri è stato causato anche dalle numerose frecciatine pubbliche di Gian Piero Gasperini nei confronti della dirigenza sportiva e del club. Il clima di tensione a Trigoria dura praticamente da inizio stagione, ma la famiglia Friedkin continua a sperare in una possibile convivenza tra tecnico, senior advisor e direttore sportivo anche il prossimo anno.

Uno scenario che appare quasi utopistico anche alla luce della conferenza stampa post Roma-Atalanta di Gasp. Pur avendo incassato la fiducia a parole della proprietà statunitense, l’ex Atalanta ha chiesto garanzie importanti per proseguire la sua avventura nella Capitale.

La situazione è in fieri, in continuo aggiornamento e viene monitorata con estrema attenzione anche dai bookmaker. In uno dei consueti aggiornamenti, Agipronews ha riportato le quote di “Better” e “Betflag” sulla prossima squadra di Gian Piero Gasperini.

Nonostante i dissapori e le lotte intestine, l’ipotesi più probabile resta quella di una permanenza in giallorossa, bancata a 1,35. Un approdo al Milan viene pagato 7 volte la posta, mentre la firma con la Nazionale italiana si attesta a 15, al pari dell’ipotesi anno sabbatico. Un romantico ritorno all’Atalanta viene quotato a 20.