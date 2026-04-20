Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Addio Roma, Gasperini cala il poker: quattro richieste

Foto dell'autore

L’allenatore piemontese può lasciare i giallorossi dopo una sola stagione

Dopo il pareggio contro l’Atalanta, Gian Piero Gasperini pur dichiarando di non voler rispondere a Claudio Ranieri, ha sottolineato come la rottura tra i due sia al momento insanabile con un perentorio “non voglio essere messo sullo stesso piano”.

Gian Piero Gasperini saluta i tifosi
Addio Roma, Gasperini cala il poker: quattro richieste (Ansa Foto) – calciomercato.it

Una frase che ha dato un ulteriore colpo alla strategia dei Friedkin che, decidendo di non decidere, hanno ribadito la propria fiducia, almeno a parole, ai due contendenti, nella quasi utopistica speranza di poter confermare anche per la prossima stagione il triumvirato completato da Frederic Massara.

Subito dopo la conferenza post partita, Gasp si è riunito con il braccio destro degli americani, Ed Shipley, e quell’incontro non ha certo cancellato i dubbi del tecnico piemontese sulla sua permanenza alla Roma, nonostante la presenza di un contratto fino al 30 giugno del 2028.

Sul taccuino di diversi club, compreso il Napoli che potrebbe liberare Antonio Conte per la panchina dell’Italia, Gasp, conferma anche La Gazzetta dello Sport, ha avanzato quattro richieste molto forti alla proprietà texana: un budget di mercato importante; la nomina di un nuovo direttore sportivo al posto di Massara; non lavorare più con Claudio Ranieri; autonomia di scelta e maggiori poteri sullo staff medico e su quello tecnico.

1004

🔥 Quanto ne sai davvero sui Mondiali? Mettiti alla prova! ⚽

Un quiz veloce ma insidioso per veri appassionati di calcio: solo i più preparati faranno 10/10!

1 / 7

Quale nazionale ha vinto il Mondiale 2022?

2 / 7

Quale nazionale ha vinto più Coppe del Mondo?

3 / 7

Chi segnò una doppietta nella finale del 2002?

4 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2010?

5 / 7

Chi ha vinto il Mondiale 2014?

6 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

7 / 7

Quale paese ha ospitato i Mondiali 2010?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 25%

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Direttore Responsabile: Claudio Galuppi

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU