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Highlights Brasile-Marocco: gol e sintesi della partita (Video)

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Gli highlights di Brasile-Marocco, match di apertura del girone C dei Mondiali. Non sono certo mancate le emozioni al MetLife Stadium

MetLife Stadium tutto esaurito e a netto predominanza verdeoro quello che accoglie il Brasile e il Marocco, protagoniste di uno dei match più attesi della fase a gironi del Mondiale 2026.

Vinicius esulta
Highlights Brasile-Marocco: gol e sintesi della partita (Video) – calciomercato.it (foto Ansa)

Carlo Ancelotti cambia la formazione attesa alla vigilia con l’ex Roma Ibanez in difesa al posto di Danilo, Douglas Santos per Alex Sandro e Igor Thiago preferito a Matheus Cunha come unico centravanti. L’inizio del match è appannaggio di un ottimo Marocco. Al 6′ El Aynaoui mastica una conclusione dal limite su assist di Mazraoui. Costantemente sotto pressione, il Brasile si presenta nell’area avversaria per la prima volta al 14′ con Igor Thiago che manca la deviazione di testa da posizione favorevolissima su assist di Vinicius.

Il Marocco rifiata e colpisce. Al 21′, pregevole l’assist filtrante di Brahim Diaz per Saibari che penetra tra Marquinhos e Gabriel e batte Allison in uscita con un pallonetto che supera il portiere brasiliano. Il Brasile è in totale difficoltà. Hakimi impensierisce di nuovo la retroguardia avversaria al 31′ con una conclusione che termina di poco fuori poi il colpo di scena. Al 32′, ci pensa Vinicius a ridare entusiasmo ai tifosi verdeoro con un tiro a giro dall’interno dell’area di rigore imparabile per Bounou. Una prodezza estemporanea da fuoriclasse che vale l’1-1 con cui si conclude la prima frazione.

Brasile-Marocco, il secondo tempo

La ripresa inizia con un ritmo decisamente più basso rispetto alla prima frazione. Stavolta è il Brasile a rendersi pericoloso per primo con un tiro di Igor Thiago al 52′ dall’interno dell’area di rigore sul quale Bounou si fa trovare pronto nella respinta. Cala l’intensità della manovra del Marocco che non riesce più a impensierire un Brasile comunque tutt’altro che dominante.

Al 66′, Raphinha manca la deviazione vincente nell’area piccola su un potente assist di Bruno Guimaraes . Al 77′, è lo stesso attaccante del Barcellona a non concretizzare un’imbeccata di Vinicius sfuggito alla marcatura di Diop sulla fascia sinistra.

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L’ultima occasione del match è per il Marocco. Al 99′, nel penultimo dei dieci minuti di recupero concessi dall’arbitro Vincic, Alisson si allunga sul tiro da fuori di El Aynaoui per poi ribattere sul tentativo di Amaimouni. Tra Marocco e Brasile finisce 1-1 in attesa di Scozia-Haiti, partita che completerà la prima giornata del girone C.

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