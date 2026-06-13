PAGELLE E TABELLINO QATAR-SVIZZERA 1-1: Khoukhi gela gli elvetivi

Le valutazioni al termine della sfida valevole per il primo turno del Gruppo B e che ha visto affrontarsi gli elvetici e i qatarioti

La Svizzera domina la gara, sblocca il risultato dopo 16′ sfiora almeno cinque volte il raddoppio, ma in pieno recupero regala al Qatar il clamoroso e inaspettato pareggio. La sfida tra gli elvetici e gli uomini di Lopetegui ha avuto un epilogo clamoroso e inaspettato e porta tutte e quattro le formazioni del gruppo B a pari punti dopo il primo turno.

Embolo sblocca su rigore

La Svizzera prova immediatamente a prendere in mano il pallino del gioco, ma concede al terzo minuto una ghiotta occasione agli avversari. Tutto nasce da una palla persa di Akanji, che favorisce Edmilson: l’attaccante si trova a tu per tu col portiere avversario tenta di beffarlo calciando il pallone tra le sue gambe: Kobel, con un pizzico di fortuna, riesce a ribattere. La Svizzera prova a reagire e sfiora il vantaggio con un tentativo di Ndoye: la sua conclusione è respinta da Abunada. Al 14′ arriva la svolta: il portiere del Qatar frana su Freuler e porta il direttore di gara a fischiare la massima punizione: dal dischetto Embolo è freddo e sblocca il risultato. Gli elvetici continuano a spingere e sfiorano immediatamente il raddoppio: Zakaria si presenta a tu per tu con Abunada, ma calcia clamorosamente addosso al portiere del Qatar. Che prima dell’intervallo si supera anche su Vargas e Nd0ye.

Nella ripresa il copione non cambia: la Svizzera fa la gara e mantiene costantemente il pallino del gioco, mentre il Qatar si difende e prova a limitare i danni. Come già accaduto nella prima frazione è il portiere Abunada a salire in cattedra, rispondendo da campione ad un tentativo di Vargas. Anche Embolo sfiora il raddoppio al 76′ con una conclusione che si perde a pochi centimetri dal palo. Gli uomini di Yakin sembrano in grado di controllare, ma il non essere riusciti a chiudere la gara si dimostrerà decisivo. Perchè in pieno recupero Khoukhi stacca di testa in anticipo su Muhehim e trova il clamoroso e inaspettato pareggio.

Qatar – Svizzera, top e flop

Top

Embolo 7: Il suo terzo Mondiale con la maglia della Svizzera parte con il botto: è freddissimo dal dischetto e sblocca il risultato dopo sedici minuti. Il gol numero 25 con la maglia della nazionale elvetica.

Freuler 7: Prima regala a Vargas un assist al bacio. Poi, con un inserimento intelligente si procura il rigore che sblocca il risultato. Sempre nel vivo del gioco.

Abunada 8: In ritardo su Freuler in occasione del rigore, si riscatta con almeno tre interventi prodigiosi, rispondendo da campione ai tentativi di Zakaria, Vargas e Ndoye.

Khoukhi 7: E’ l’eroe della sfida. Il suo gol permette al Qatar di trovare uno storico e per certi versi insperato pareggio.

Flop

Akanji 5: Rischia di rovinare la gara sua e dei suoi compagni dopo tre minuti, regalando a Edmilson una palla gol a causa di un erroraccio. La coppia con Elvedi non funziona alla perfezione. Alla mezz’ora rischia ancora, sbagliando il tempo e facendosi anticipare nello stacco aereo da Laye, che fortunatamente sbaglia il bersaglio grosso.

Muheim 5: Si fa anticipare in modo evidente da Khoukhi in occasione del gol del pareggio. Un errore decisivo.

Qatar – Svizzera, le pagelle

QATAR (4-3-3): Abunada 7; Al-Oui 5, Khoukhi 5, Pedro Miguel 5,5, Al Amin 5; Laye 5, Madibo 6, Gaber 6; Abdurisag 5, Afif 5, Edmilson 6. Allenatore: Julen Lopetegui.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel 6; Zakaria 6, Akanji 5, Elvedi 5, Rodriguez 6; Xhaka 6,5, Freuler 7; Vargas 6,5, Aebischer 6, Ndoye 6,5; Embolo 7. Allenatore: Murat Yakin.

Qatar – Svizzera, il tabellino

QATAR-SVIZZERA 0-1

MARCATORI: 17′ rig. Embolo

QATAR (4-3-3): Abunada; Al-Oui (60′ Fathi), Khoukhi, Pedro Miguel, Al Amin; Laye, Madibo (79′ Al Mannai), Gaber (60′ Boudiaf); Abdurisag (60′ Alaaeldin), Afif, Edmilson. Allenatore: Julen Lopetegui.

SVIZZERA (4-2-3-1): Kobel; Zakaria, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Xhaka, Freuler; Vargas (79′ Amdouni), Aebischer (65′ Rieder), Ndoye (65′ Manzambi); Embolo. Allenatore: Murat Yakin.

ARBITRO: Martinez

AMMONITI: Abounada (Q), Gaber (Q), Zakaria (S)

ESPULSI: –