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L’intreccio tra David e Leao: la speranza della Juventus | CM

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L’attaccante canadese rimane fuori dai piani di Spalletti: la Juve a caccia di una sistemazione, spunta un nuovo scenario legato al futuro del milanista

La Juventus è ancora incompleta e il doppio colpo Alajbegovic-Kolo Muani non basta a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione. 

Juventus, le ultime su David
Jonathan David in uscita dalla Juventus (Ansa) – Calciomercato.it

La ‘Vecchia Signora’ continua così a lavorare alacremente per consegnare altri 3-4 tasselli all’allenatore di Certaldo, che si aspetta anche un altro rinforzo di spessore da affiancare a Kolo Muani nel reparto offensivo della rosa bianconera.

Il profilo di Zirkzee è al momento quello più caldo, considerando anche le difficoltà riscontrate finora per Pellegrino e Sorloth.

Calciomercato Juve, David è il piano B del Galatasaray

La Juve in attacco oltre a Kolo Muani ha registrato anche l’arrivo del baby Ekhator, mentre la scorsa settimana l’esubero Openda ha lasciato Torino per approdare in prestito al Lione.

David in azione con la Juve
Jonathan David, classe 2000 (Ansa) – Calciomercato.it

In uscita restano anche Milik ma soprattutto Jonathan David, con il nazionale canadese che continua a non rientrare nei piani di Spalletti. Il tecnico ha bocciato l’ex Lille, con la dirigenza a caccia di una sistemazione e liberare così spazio per l’arrivo di un nuova punta. Per David c’è stato qualche sondaggio da Ligue 1 e Premier, mentre potrebbe accendersi la pista Galatasaray come raccolto da Calciomercato.it. 

Il sodalizio turco valuterebbe infatti una possibile mossa per il canadese se fallisse l’assalto al milanista Leao. David viene valutato 30-35 milioni di euro dalla Juventus e ha un contratto fino al 2030 con un ingaggio da oltre 6 milioni a stagione.  

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