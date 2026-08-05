La Juve cambia rotta: la strategia per Zirkzee | CM

La Juventus è a caccia di un altro attaccante dopo il ritorno di Kolo Muani: la dirigenza bianconera accelera per l’olandese del Manchester United

Viste le difficoltà riscontrate per Pellegrino e Sorloth, la dirigenza della Juventus cambia scenario per il reparto offensivo.

Luciano Spalletti ha chiesto un altro attaccante di livello dopo il ritorno di Kolo Muani e negli ultimi giorni le attenzioni del club bianconero si stanno concentrando sul profilo di Joshua Zirkzee. L’olandese ha deluso finora nella sua esperienza in Premier League al Manchester United e potrebbe ripartire dalla Serie A per riscattarsi.

L’ex Bologna è un pupillo del nuovo Dt Massara, che già con insistenza lo aveva cercato nelle scorse sessioni di mercato in chiave Roma.

Calciomercato Juventus, accelerata per Zirkzee in attacco

Anche la ‘Vecchia Signora’ in passato aveva sondato Zirkzee, che rimane in uscita dal Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno dato il via libera alla partenza del classe 2001, visto che il tecnico Carrick punta su altri giocatori nel reparto offensivo.

La Juve – come raccolto da Calciomercato.it – ha accelerato nelle ultime ore ed è in stretto contatto con gli agenti dell’olandese, che hanno aperto alla destinazione bianconera. La dirigenza della Continassa lavora a un’operazione in prestito o con diritto di riscatto e proverà a trovare un’intesa con il Manchester United, che invece vuole monetizzare subito dalla separazione con Zirkzee. La via di mezzo può essere l’inserimento nella trattativa dell’obbligo a determinate condizioni.

Inoltre per l’arrivo del 25enne attaccante servirà la cessione di Jonathan David. Zirkzee (sotto contratto fino al 2029) è corteggiato anche in Turchia e nella scorsa stagione ha collezionato 26 presenze segnando solamente 2 reti.