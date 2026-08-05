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Juve, tra Zirkzee e Pellegrino spunta un altro nome per l’attacco

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Dopo Ekhator, Alajbegovic e Kolo Muani la Juventus lavora per prendere un altro attaccante. I nomi che circolano sono sempre gli stessi, da Sorloth a Zirkzee passando per Pellegrino del Parma, ma nelle ultime ore sarebbe in netto rialzo le quotazioni di Ermedin Demirovic, attaccante dello Stoccarda e della nazionale bosniaca classe ’98.

Juventus, interesse per Demirovic
Ermedin Demirovic (Ansa) – Calciomercato.it

Lo riferisce l’edizione di oggi del quotidiano ‘Tuttosport’, secondo cui Carnevali e Massara starebbero monitorando con grandissima attenzione la situazione del calciatore originario di Amburgo, che ha chiuso l’ultima Bundesliga con 12 gol e 3 assist in 25 apparizioni ufficiali.

Demirovic è forte fisicamente (185 centimetri di altezza), abile tecnicamente a bravo nel gioco aereo: tutte caratteristiche che potrebbero tornare molto utili alla Juve in vista della prossima stagione. Una cosa è certa: il club bianconero quasi sicuramente regalerà un nuovo rinforzo a Spalletti in attacco e alla fine a spuntarla potrebbe essere proprio il centravanti dello Stoccarda.

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