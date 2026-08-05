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Leao-Milan, annuncio bomba in queste ore: cosa cambia

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In casa rossonera continua a tenere banco la questione relativa al futuro dell’attaccante portoghese, le ultime. 

Il Galatasaray è pronto a rilanciare e ad affondare il colpo definitivo, ma alla fine Rafa Leao potrebbe davvero rimanere al Milan anche l’anno prossimo. L’attaccante portoghese non sembra convinto della destinazione turca e, dunque, appare sempre più probabile una sua permanenza nel capoluogo meneghino.

Luka Modric
Modric (Ansa Foto) – calciomercato.it

Se lo augura soprattutto il suo compagno di squadra Luka Modric, che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a ‘Sky Sport’: “Futuro Leao? Rafa è abbastanza maturo da sapere cosa è meglio per lui. Viene da una stagione non buonissima anche a causa degli infortuni, ma lui sa quanto i tifosi e il club gli vogliono bene. Se restasse sarebbe fantastico per noi, parliamo sicuramente di uno dei migliori giocatori al mondo quando è al top“.

La decisione finale spetta allo stesso Leao che, dunque, potrebbe decidere di proseguire la sua avventura in rossonero.

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